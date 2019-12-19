В Госдуме объяснили слова Путина не вносить изменения в закон о пенсиях

Российский президент Владимир Путин сообщил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб положительно оценила заявление Путина и добавила, что не нужно будоражить общество.

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, готовится ли новая пенсионная реформа в стране. В своем ответе российский лидер подчеркнул, что все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — пояснил глава государства.

Параллельно Путин рассказал, в чем будет заключаться новая система добровольных пенсионных накоплений, предложенная министерством финансов и Центральным банком.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите», — добавил Путин.

Оценивая заявление Владимира Путина по отсутствию планов новой пенсионной реформы, Светлана Бессараб согласилась с таким курсом и подчеркнула, что общество еще не привыкло к недавним изменениям в этой сфере.

«Президент абсолютно прав. Не нужно будоражить и беспокоить общество – отметила Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей. – При этом недавнее повышение пенсионного возраста – это была не самоцель, так как первоначально стояла задача повышения размера пенсии. Большинство людей предпенсионного возраста продолжают работать самостоятельно. Это, прежде всего, связано с недостаточностью размера пенсии. Но и в этом плане пенсионная реформа была затеяна для того, чтобы наши пенсионеры могли жить лучше. Но для этого нам необходимы хорошие пенсии. Поэтому те, кто молод, должны поработать»

Все страны мира будут переходить на повышение пенсионного возраста, утверждает парламентарий. По ее словам, это дает возможности постоянно увеличивать размер пенсий.

«Обязательства, которые взяло на себя правительство, выполняются. В среднем, за этот год, пенсии по старости для неработающих пенсионеров повысились на 1000 рублей. Они будут так ежегодно повышаться для того, чтобы к 2024 году средняя пенсия достигла размера 20 000 рублей. Это тот размер, на который вполне можно жить нашему пенсионеру. Кроме того, пенсии повысятся с 1 января 2020 года, что дает возможность опередить инфляционные процессы», — сказала она.

Депутат напомнила, что президент своим решением скорректировал переходный период для пенсионеров и смягчил в некоторых частях пенсионную реформу.

«Оно коснулось досрочного выхода на пенсию. Произошло смягчение пенсионной реформы в отношении матерей, родивших трех-четырех и более детей, а также мам, имеющих двух и более детей, живущих в районах Крайнего Севера. Были приняты корректировки в пенсионную реформу при длительном стаже работы, 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Было достаточно много смягчений, которые нацелены на благоприятное прохождение переходного периода населением России», — добавила Бессараб.

Ранее Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Согласно этому закону, Пенсионный фонд России будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсии установлены в размере 6% от зарплаты россиян и вот уже пять лет (с 2014 года) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В кабмине считают, что продление закона увеличит доходы в бюджет ПФР в 2020 году на почти 635 млрд рублей.

Кроме того, Центробанк и Минфин России представили предложения по новой системе формирования негосударственной пенсии. Систему, позволяющую на добровольной основе создавать собственные пенсионные накопления, назвали «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

По словам авторов, гарантированный пенсионный план (ГПП) даст гражданам возможность самостоятельно, но при стимулирующей поддержке государства накопить значительные средства, которые пойдут на его будущую пенсию.