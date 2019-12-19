США все плотнее оккупируют нефтяные районы Сирии, возвращая ранее отведенные в Ирак части

Американские подразделения, которые после начала антитеррористической операции Турции «Источник мира» на севере Сирии покинули свои военные базы в регионе, в настоящее время продолжают возвращаться в нефтеносные районы за Евфратом, передает Al Masdar News.

Так, военные США вновь разместились на объектах вблизи крупнейших месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Большой американский военный конвой вошел в район нефтяных месторождений в Северо-восточной Сирии, несмотря на недовольство властей республики», — сообщают источники ливанского информагентства.

Кроме того, портал, ссылаясь на саудовский канал Al Ekhbariya, добавляет, что дополнительные армейские части Соединенных Штатов отправились к нефтяным и газовым полям Хасаки и Дейр-эз-Зора с территории соседнего Ирака и что этот новый этап обратной передислокации начался еще 15 декабря.

Как раз тогда, в воскресенье, турецкое агентство Anadolu опубликовало аналогичные сведения. Также, по его данным, в составе военного конвоя США следовали пикапы, автобусы, машины скорой помощи, а также порядка 100 буровых установок.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук обратил внимание, что ни сейчас, ни год назад, когда американский президент Дональд Трамп обещал полностью свернуть кампанию в Сирии, США своих обязательств так и не выполнили. Вместо этого они продолжают незаконную интервенцию и при этом активизировали разграбление национальных богатств САР, отметил он в беседе с корреспондентом ФАН.

«В Вашингтоне, в частности, уверяли, будто бы американцы должны взять под свой контроль нефтяные залежи на востоке Сирийской Арабской Республики, чтобы они не оказались в руках террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Однако представители верхушки этой группировки, которые остаются в регионе, и сами задействованы в этой преступной схеме Соединенных Штатов. Так же, как и курдские бандформирования. Поначалу они как будто обиделись на США, когда те фактически дали зеленый свет Турции на ведение операции «Источник мира», перебросив часть сил в Ирак. Однако, как только американцы начали возвращаться в нефтеносные районы САР, тут же опять побежали за ними», — подчеркнул наш собеседник.

Он также заметил, что для Вашингтон как раз характерна такая тактика вмешательства: не только оказать военное и политическое давление на неугодные правительства, но и заодно присвоить себе их энергетические ресурсы или другие национальные богатства.

«Для Соединенных Штатов это привычная стратегия. Они всегда стараются извлечь из любой войны максимальную пользу лично для себя. Американцы готовы грабить везде, где только можно. Помимо нефти и других природных ресурсов, это также и культурные ценности. Сейчас, например, все «черные рынки» забиты древними артефактами, которые они вывезли из Ирака и САР. Занимаются этим совсем не только террористы ИГ1. То есть наряду с решением своих геополитических задач США в любой стране, куда они вторгаются, всегда разворачивают нелегальный бизнес по вывозу нефти или других ценностей. Это мародерство и пиратство, и это со стороны американцев по-прежнему переживает и Сирия», — заключил Анатолий Матвийчук.

Недавно Федеральное агентство новостей обнародовало масштабный материал, рассказывающий о многих деталях российской военной кампании в САР против ИГ и других террористических группировок. В частности, один из собеседников корреспондентов ФАН – бывший боевик «Исламского государства» – рассказал, что джихадисты испытывали настоящий ужас перед русскими бойцами.

Ранее Федеральное агентство новостей также выложило расследование, в котором были раскрыты факты поддержки боевиков ИГИЛ1 со стороны Соединенных Штатов. В предыдущем материале из сирийского цикла, кроме того, были установлены связи террористов с некоторыми представителями так называемой российской оппозиции – с автором фейков о ЧВК «Вагнера» из «Новой газеты» Денисом Коротковым и бежавшим из РФ олигархом Михаилом Ходорковским.

В последнем тексте ФАН из данной серии были разоблачены ряд отечественных либеральных СМИ, которые, как выяснилось, являются частью схемы США по легализации фейков боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.