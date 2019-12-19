Путин встретится с Лукашенко в Петербурге на саммите ЕврАзЭС

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 20 декабря в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет в рамках саммитов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и СНГ. Лидеры стран продолжат двусторонние переговоры.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В сообщении указывается, что Лукашенко проведет и встречи с иностранными коллегами по вопросам двустороннего сотрудничества.

«В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений», — говорится в сообщении.

На саммите ЕврАзЭС будут подведены итоги, лидеры стран обсудят имеющиеся проблемы интеграционного развития и перспективы их решения.

Напомним, ранее в Сочи прошли переговоры между главами правительств России и Белоруссии, а затем – и на уровне президентов. Стороны согласовали «дорожные карты» по взаимной интеграции государств, на данный момент осталось доработать восемь из 31 карты.