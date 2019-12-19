СМИ удивились заднему фону на пресс-конференции Владимира Путина 

Президент России Владимир Путин уже несколько часов дает ежегодную большую пресс-конференцию в Москве, и разные журналисты комментируют ее как могут. Так, публицист Максим Кононенко обратил внимание на титры на немецком языке задника, на фоне которого проходит общение с журналистами.

«Ого, какой задник. Во-первых, он впервые не бело-красно-голубой. А во-вторых, почему там написано по-немецки?» — удивился Кононенко в своем авторском канале в Telegram.

Корреспонденты ФАН работают непосредственно на пресс-конференции Путина и объясняют: за мероприятием следят все мировые СМИ, аккредитованы зарубежные журналисты, поэтому нет ничего удивительного в том, что надпись на заднике дублируется на русском, английском, немецком, французском языках. Изображение на золотом фоне периодически меняется: за Путиным появляется карта России, мира, здание Кремля, абстрактные символы.

И напомним коллеге, что флаг России не «бело-красно-голубой», а бело-сине-красный.

В этом году на пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных в МИД РФ.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод ведется в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.