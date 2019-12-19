Для нового «Майдана» в Киеве сегодня не хватает всего двух элементов

В предновогодний период в Киеве резко обострилась политическая активность праворадикальных и националистических группировок. В центре украинской столицы, перед Верховной радой, уже произошло несколько кровавых стычек между радикалами и полицией. По мнению украинских политологов, базовые условия для нового «Майдана» уже сформированы и для начала нового «пожара» не хватает всего лишь нескольких элементов, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Уличные протесты на киевской площади Конституции, расположенной около Верховной рады, в последние дни приобрели перманентный характер. Как правило, там одновременно проходит несколько акций протеста. Главная из них — против продажи земли (закон о рынке земли уже принят в первом чтении). Также под парламентом ежедневно собираются противники нового Трудового кодекса: он облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. Перед Радой звучат и лозунги о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. Свою лепту в протестное движение вносят представители «АвтоЕвросилы» — сторонники безпошлинного ввоза на Украину автомобилей из Европы.

Пик протестной активности пришелся в Киеве на 17 декабря, когда под стенами Рады произошло сразу два столкновения митингующих с полицией с разницей в пару часов. Члены националистической группировки «Нацкорпус» подрались с силовиками. Причина потасовки — митингующие якобы хотели установить «палаточный Майдан» перед парламентом, но полиция не дала им этого сделать. В силовиков летели кирпичи и заточенные колья, а в глаза им распыляли слезоточивый газ. Полиция в ответ также пускала газ в глаза манифестантам.

Как считает киевский политолог, глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, «с точки зрения политтехнологии, эти праздничные и предпраздничные недели являются самыми опасными для украинской власти».

«Всегда самая большая «чернуха», самое большое информационное напряжение возникает в этот период, когда крайне ограничены реакции власти и возможный выбор ею ответов на возникающие вызовы. Как правило, из-за того, что кто-то из чиновников уходит в отпуск, а кто-то — уже настроился на позитивное, праздничное настроение», — пояснил Бортник.

В этой связи аналитик считает, что ситуация в стране во многом напоминает ситуацию в преддверие «Евромайдана» 2014-го.

«Сегодня в стране ситуативно совпали интересы большей части общества, которая не приемлет представленную властью модель запуска рынка земли, с интересами политической оппозиции в Раде и части украинских олигархов, — тревожно заметил Бортник. — Глубинные интересы целого ряда общественных групп совпали в этакий «революционный коктейль», и 17 декабря перед Верховной радой мы увидели лишь прелюдию к более массовым выступлениям. Уверен, что еще более активные протесты нас ожидают впереди».

Говоря о том, насколько высок сегодня для Украины риск нового масштабного «Майдана», глава УИАМП подтвердил, что «он, безусловно, существует».

«В создании нынешней взрывоопасной ситуации в Киеве в большой мере виновна действующая власть, потому что она важнейшие для страны вопросы выносит на обсуждение в предпраздничный период, — подчеркнул Бортник. — Что мешало команде Зеленского рассмотреть вопрос снятия депутатской неприкосновенности или «земельный вопрос» раньше — не в предпраздничный период? К сожалению, похоже, что власть пытается использовать «социальную расслабленность» украинцев в преддверии Нового года для того, чтобы «протянуть очередного кота в мешке».

По мнению главы УИАМП, для формирования в Киеве более масштабного протеста, способного поставить вопрос о силовой смене руководства страны — Кабмина и парламента, необходимы еще как минимум два фактора.

«Для нового «Майдана», во-первых, необходима внешняя дестабилизация, которой пока нет. Во-вторых, для этого нужны так называемые «спусковые крючки» — какие-то «сакральные жертвы», которые резко поднимут градус массовых уличных протестов, — перечислил аналитик. — 17 декабря мы наблюдали только «прелюдию» перед более масштабными уличными акциями. Да, формальной причиной нынешнего обострения является открытие рынка земли. Но неформальная — системная причина тлеющего бунта – это противостояние между «командой Зе» и остальным украинским политикумом».

По мнению Бортника, эти протесты будут повторяться, а поводы для них найдутся всегда — это и выполнение Украиной Минских соглашений, и ужесточение правил работы для малых предпринимателей, и ввоз автомобилей из Европы и так далее.

«С учетом того, что власть остается очень чувствительной к протестам, таких акций будет много, и они будут масштабными, — считает Руслан Бортник. — Нынешняя попытка команды Зеленского «продавить» общество в части земельной реформы натолкнулась на яростное противодействие, и в ближайшее время протесты будут только разрастаться. Если власть будет действовать таким же образом и сама модель взаимодействия с обществом не будет серьезно скорректирована, то это может превратиться в масштабные акции протеста, сопоставимые с массовыми акциями 2004 и 2014 годов. Увы, есть шансы на то, что это может перерасти в новый «Майдан».

Также глава УИАМП прокомментировал слухи о том, что, активизировав расследование убийства журналиста Павла Шеремета, власть дала силовикам некую «отмашку сверху», и сейчас на Украине начинается кампания по «зачистке» радикалов.

«Я абсолютно так не думаю. Именно эту версию использует окружение обвиняемых «атошников», чтобы доказать «несправедливость» и «предвзятость» следствия, — отметил Бортник. — Думаю, мы видим начало борьбы силовиков с расплодившимися радикальными организациями, «отпочковавшимися» от общего националистического движения. Эти группы занимаются рэкетом, заказными убийствами и другими видами криминала. За ними, как правило, тянется длинный шлейф самых разных преступлений, и «зачистка» таких банд, можно сказать, началась. Тем не менее каких-то системных действий со стороны государства против национал-радикалов в целом не наблюдается».

Также Бортник уверен, что нет оснований говорить о системном развенчании «героического образа ветеранов».