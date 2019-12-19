«Краснодар» интересуется Беляевым

Москва, 19 декабря. По информации Федерального агентства новостей, ФК «Краснодар» занят поиском центрального защитника.

По словам источника ФАН, одним из вариантов укрепления центра обороны является футболист тульского «Арсенала» Максим Беляев. Сообщается, что трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро. Сам футболист планирует доиграть сезон в тульском клубе.

Беляев перешел в «Арсенал» из «Шинника» на правах свободного агента в феврале 2016 года. С тех пор он провел за «оружейников» 129 матчей, забил 6 мячей и дважды ассистировал партнера. В текущем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, по одному голу и голевому пасу. В ноябре этого года 28-летний футболист дебютировал за сборную России.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что защитник «Урала» Михаил Меркулов интересен ЦСКА.