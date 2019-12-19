Киев анонсировал новые переговоры по обмену удерживаемых лиц в Донбассе

Киев, 19 декабря. Контактная группа по Донбассу обсудит вопрос обмена удерживаемыми лицами 20 декабря в ходе онлайн-конференции. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

Он напомнил, что в ходе последнего заседания контактной группы в Минске стороны не смогли достичь договоренностей по вопросу обмена пленными. По словам Кучмы, он обсудил результаты переговоров в Минске с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с полпредом России в трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым.

«Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть», — пояснил Кучма.

Он также добавил, что Зеленский ставит на первое место вопрос обмена удерживаемыми лицами. По его словам, у Зеленского «колоссальное желание добиться результата» в этом вопросе.

18 декабря в Минске состоялись переговоры трехсторонней контактной группы. Стороны не смогли достигнуть договоренностей по вопросу обмена пленными по формуле «всех на всех», который был согласован на саммите лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Напомним, 9 декабря состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривал обмен пленными по формуле «всех на всех», а также разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.