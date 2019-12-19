Украина может рассчитывать только на мелкие разовые подачки США, уверен эксперт

Украина рассчитывать на что-то большее, чем на мелкие разовые подачки, не может. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Удар со стороны США

Западные силы вроде бы поддерживают Киев, но в то же время наносят серьезные удары. Такое заявление сделал на пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Вроде как поддерживают (западные силы. — Прим. ФАН) нынешний украинский режим и его руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят серьезные удары», — отметил Путин.

Ранее США приняли решение приостановить военную помощь Украине в день, когда между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Политические противники главы Белого дома заявили, что во время переговоров с Зеленским Трамп якобы пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на это президент США якобы предложил оказание финансовой и военной помощи Украине. В связи с этим в Соединенных Штатах началась процедура импичмента Дональда Трампа.

Ценность Украины

Как отметил Сергей Простаков, американцы давно определились с ценностью своих союзников. Некоторым из них Вашингтон в обмен на практически полную военно-политическую зависимость предоставлял существенную помощь, предопределившую их экономический успех. Это относится и к ряду стран Европы, и к Японии с Южной Кореей. Остальные же страны в американской стратегии играют совершенно иную роль, поэтому рассчитывать на что-то большее, чем мелкие разовые подачки, не могут.

«Это относится и к Украине. «Противостояние России», например, все меньше интересует Евросоюз, поэтому и его руководство постепенно снижает дотации странам Прибалтики. Не являющейся членом ЕС Украине, построившей всю современную идентичность на отрицании России, стремлении к евроинтеграции и «войне» с ней, европейцы готовы давать еще меньше. Более того, в Брюсселе, как и Вашингтоне, заинтересованы в том, чтобы получить с Украины больше, чем в нее вкладывается. Сейчас это касается в основном рабочей силы, рынка земли и ряда промышленных активов», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, именно для стимуляции рабочей миграции, а также для захвата контроля над наиболее ценными ресурсами и предприятиями страны работают международные финансовые институты, пока кредитующие Украину в обмен на постепенное выполнение своих требований. Подчиняясь указаниям МВФ, властей США и европейских стран, украинское руководство загоняет страну со всеми будущими поколениями в кабальное долговое рабство, попутно сдавая все самое ценное в экономике западным корпорациям.

«Поэтому Владимир Путин прав, и под словом «помощь» в отношении Киева в США, как и во Франции и Германии, подразумевают не реальную поддержку страны, а меры по ее подчинению и превращению в антироссийский плацдарм для блокирования взаимодействия России с Европой», — заключил Сергей Простаков.

15-я по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в столичном Центре международной торговли в четверг, 19 декабря. Российский лидер ответил на вопросы, посвященные актуальным темам внутренней и внешней политики.