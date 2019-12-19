Путин назвал улучшение экоситуации в ряде регионов приоритетной задачей для РФ

Москва, 19 декабря. Все пожары в Сибири носят рукотворный характер, а улучшение экологической ситуации в ряде регионов — приоритетная задача для нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
«По поводу экологической ситуации в Сибири и других регионах. Да, ситуация далека от благополучной. Что касается пожаров, их в этом году было много. Это касается таких мест, где тушить их сложно. А дым идет оттуда, если роза ветров позволяет или тащит туда, с этим трудно что-то делать», — отметил глава государства.
Российский лидер заявил о необходимости почаще и целенаправленно работать с людьми, а также о необходимости совершенствования системы лесоохраны. Он также обратил внимание на то, что площадь лесов на гектар большая, однако «чемпион» в этом плане не РФ.
«На первом месте Канада, на втором — США, мы на третьем. Проблема характерна для многих стран мира, но для нас в том числе. У нас, к сожалению, идет нон-стоп. Связано в том числе с изменением климата», — указа Путин.
Он также напомнил, что был принят закон о внедрении доступных технологий. Предполагается, по его словам, что на первом этапе 300 предприятий, которые негативно воздействуют на окружающую среду, должны принять программы реновации.
«Двенадцать предприятий уже защитили свои программы. Работы будут продолжаться и по другим элементам. По Красноярску принята отдельная программа. Мы не оставим этот вопрос и будем напряженно работать», — подытожил Путин.