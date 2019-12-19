Путин назвал улучшение экоситуации в ряде регионов приоритетной задачей для РФ

Москва, 19 декабря. Все пожары в Сибири носят рукотворный характер, а улучшение экологической ситуации в ряде регионов — приоритетная задача для нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«По поводу экологической ситуации в Сибири и других регионах. Да, ситуация далека от благополучной. Что касается пожаров, их в этом году было много. Это касается таких мест, где тушить их сложно. А дым идет оттуда, если роза ветров позволяет или тащит туда, с этим трудно что-то делать», — отметил глава государства.

Российский лидер заявил о необходимости почаще и целенаправленно работать с людьми, а также о необходимости совершенствования системы лесоохраны. Он также обратил внимание на то, что площадь лесов на гектар большая, однако «чемпион» в этом плане не РФ.

«На первом месте Канада, на втором — США, мы на третьем. Проблема характерна для многих стран мира, но для нас в том числе. У нас, к сожалению, идет нон-стоп. Связано в том числе с изменением климата», — указа Путин.

Он также напомнил, что был принят закон о внедрении доступных технологий. Предполагается, по его словам, что на первом этапе 300 предприятий, которые негативно воздействуют на окружающую среду, должны принять программы реновации.