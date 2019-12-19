Киев столкнулся с «крымским казусом» после ужесточения пересечения границы с РФ

Москва, 19 декабря. Киев слишком поздно решил ввести запрет на выезд в РФ по внутреннему паспорту, такой шаг увеличит уровень эмиграции в Россию. Так считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что таким образом команда нового президента Украины продолжает курс Порошенко, сообщает «Экономика сегодня».

«И ограничения на въезд начались не сегодня — сначала был запрет на прямые авиаперелеты между Украиной и РФ, потом сократили число поездов и выставили искусственные бюрократические барьеры для быстрого прохождения границы», — напомнил Суздальцев.

По его словам, украинские власти пытаются всеми силами заставить своих соотечественников воздержаться от поездок в Россию, однако на родине нет работы, а безвизовый режим с Европой исключительно туристический и не дает разрешения на какую-либо деятельность.

«Киев делает все, чтобы перенаправить своих гастарбайтеров в Евросоюз, но там для них трудоустройство – преступление. Хотя многих это все же не останавливает. В РФ число работающих украинцев сокращается, и, по другой статистике, они получают гражданство России и перевозят свои семьи», — считает аналитик.

Следующий запрет, касающийся пересечения российско-украинской границы может подтолкнуть множество украинцев окончательно остаться в России.

При этом Киев не уточнил, каков будет порядок прохождения границы в Крыму.

«Киев говорит в нововведении о пересечении границы с РФ, и тем самым признает, что граница с Крымом существует. Де-факто это давно не секрет — там стоят украинские погранпосты, но де-юре власти страны всегда стараются этой скользкой темы избегать», — пояснил Суздальцев.

Таким образом, киевские власти в очередной раз столкнулись с «крымским казусом» при попытке ужесточить сообщение Украины с Россией, уверен эксперт.