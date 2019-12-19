Тело Ленина, орден Кадырова и другие темы пресс-конференции Владимира Путина

Продолжаем знакомить читателей Федерального агентства новостей с самыми важными темами, которые осветил президент РФ Владимир Путин в ходе юбилейной, 15-й большой пресс-конференции, и с самыми яркими и запомнившимися ответами российского лидера.

О теле Ленина

Владимир Путин считает, что руководители СССР зря связали будущее страны с коммунистической партией, что, по мнению президента РФ, является неудачным наследием создателя советского государства Владимира Ленина.

В то же время Путин выступил против того, чтобы убирать из Мавзолея тело Ленина, пока в России остаются люди, для которых эта политическая фигура важна. Так президент ответил на соответствующий вопрос журналиста Андрея Колесникова.

«Тело Ленина не нужно трогать, пока остается много людей, которые связывают свою судьбу с ним, с достижениями прошлых лет. Надо просто идти вперед и активно развиваться», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что считает Ленина не столько государственным деятелем, сколько революционером. В то же время, ранее отвечая на вопрос о роли Советского Союза, президент напомнил, что СССР был супердержавой, и за это надо благодарить предков. При этом, напомнил Путин, сегодня Россия — один из ведущих поставщиков зерна на международном рынке, а в советские времена зерно приходилось закупать за рубежом.

О Герое России Кадырове

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос об основаниях для присвоения звания Героя России главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, о чем его также спросил Андрей Колесников.

Отвечая на вопрос, Путин напомнил о трагической судьбе первого главы Чеченской Республики Ахмада Кадырова, который погиб от рук террористов. Президент РФ добавил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров также ежедневно подвергается опасности.

«Я указы о награждении Героем России просто так не подписываю», ― подчеркнул Путин.

Президент РФ не исключил, Кадыров достоин и звания Героя труда.

«Посмотрите на Грозный, как он выглядит. В принципе, Кадырову можно было бы и Героя труда дать, но молод — пусть пока подождет», — с улыбкой добавил Путин.

Об импичменте Трампа

Журналист первого канала Дмитрий Саймс спросил Владимира Путина об американских санкциях против РФ и об импичменте президента США Дональда Трампа.

Путин ответил, что никто Трампа по надуманным причинам отстранять не будет. А, что касается санкций, которые Вашингтон ввел против России в качестве поддержки Киева, то Путин дал такой совет:

«Если США хотят поддержать Украину, пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России».

О деле Ивана Голунова

Отвечая на вопрос журналистки «Интерфакса» о деле обвиненного в распространении наркотиков Ивана Голунова (позже дело было закрыто, а к тем, кто его возбудил, возникли серьезные претензии), глава государства напомнил о временах, когда он только пришел служить в КГБ и застал ветеранов, в том числе тех, кто осуществлял так называемые «чистки».

По мнению Путина, сегодня никакие «чистки» среди правоохранителей недопустимы, а следствие по делу Голунова должно вестись спокойно.

«Лучше нам «чисток» не проводить. Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что по делу Ивана Голунова от работы отстранены пять человек, которые уволены из правоохранительных органов, и против них Следственный комитет возбудил уголовные дела.

О Конституции

Отвечая на вопрос, возможно ли вносить изменения в Конституцию РФ, Владимир Путин отметил, что можно отменить оговорку «о двух сроках подряд». (В российской конституции говорится, что один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков подряд).

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, так как это было уже не два срока подряд. Эта оговорка некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить», — заявил Путин.

Он добавил, что в конституции можно в той или иной мере менять практически все, кроме первой главы. В частности, можно расширить права парламента, но делать это надо по результатам общественной дискуссии и после серьезной подготовки, подчеркнул российский лидер.

Об экономике

В ходе пресс-конференции Владимир Путин указал, что экономика России находится на хорошем уровне: инфляция 3,25%, что является очень хорошим показателем; фонд национального благосостояния за год вырос вдвое, и деньги уже работают на экономику.

О цинизме сравнения СССР с гитлеровской Германией

Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма сравнение фашистской Германии и СССР. Российский президент назвал неприемлемой резолюцию Европарламента о приравнивании нацизма, фашизма и советского режима к тоталитарным.

«В тоталитаризме нет ничего хорошего, это достойно осуждения, — заявил Путин. — Но решение Европарламента считаю абсолютно неприемлемым и некорректным. Можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, в чем-то это будут заслуженные упреки, наш народ был первой жертвой сталинизма. Но уравнивать Советский Союз и фашистскую Германию, ставить их на одну доску ― верх цинизма. Значит, люди просто не знают истории, не умеют читать!»

Путин напомнил, что СССР был последней европейской страной, которая подписала пакт о ненападении с Германией.

«Все до этого подписали. Что было делать СССР, оставаться один на один с Гитлером?» ― подчеркнул президент РФ, напомнив, что в частности Польша участвовала в разделе Чехословакии.

Путин также напомнил, что нацистская Германия хотела истребить славянский народ и назвал «придурками» авторов «идеи» сдать фашистам Ленинград и Сталинград.

«Вы придурки? Вас бы никого не было!» — заявил Путин, сославшись на изученные им документы Третьего рейха, в которых излагались планы относительно нашей страны. «Часть населения они СССР хотели использовать для работ, остальных — отправить за Урал на вымирание. Речь шла о сохранении государства и славянского этноса — русских, украинцев и белорусов», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что ждет представителей всех стран на параде в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отказ от посещения Москвы 9 мая 2020 года по политическим причинам президент РФ назвал неуважением к людям, отдавшим жизни за свободу и независимость Европы.

Рассказ о завершающей части пресс-конференции Владимира Путина читайте в материалах Федерального агентства новостей. Начало читайте здесь.