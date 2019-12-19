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Сивков рассказал, как решить проблему закредитованности ОПК, о которой говорил Путин

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Сивков рассказал, как решить проблему закредитованности ОПК о которой говорил Путин

Военный аналитик Константин Сивков уверен, что проблемы ОПК можно решить путем перевода страны на социалистический принцип.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на большой пресс-конференции сообщил, что главной проблемой оборонно-промышленного комплекса является закредитованность предприятий.

«Развитие оборонки идет очень хорошими темпами. Мы смогли обновить производственную базу и на этой базе создали новейшее вооружение. И добились хорошего результата», — сказал глава государства.

Комментируя заявление президента, доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «научно-технический потенциал в стране удалось сохранить только благодаря энтузиазму российских инженеров и ученых».

Сивков рассказал, как решить проблему закредитованности ОПК о которой говорил Путин

«Да, удалось, но благодаря тому, что во главе многих холдингов стоят люди некомпетентные, а также благодаря тому, что финансовые структуры государства, проводят свою политику, довели ситуацию до того, что военные предприятия оказались в состоянии закредитованности и испытывают теперь очень большие проблемы. Иными словами, у нас есть научно-технический потенциал, у нас есть возможность производить современное вооружение и современную технику как военного, так и гражданского назначения, но мешает этому сложившийся социальный строй, а также та политическая и экономическая элита, которые господствуют в нашей стране. Президент это очень четко сформулировал, и я с ним согласен», — пояснил эксперт.

Рассуждая на тему того, как можно было бы решить сложившуюся проблему с большой закредитованностью, Константин Сивков отметил, что «повышением количества заказов тут не отделаться».

«Многие могут подумать, что эту проблему можно решить, заказывая больше техники у таких предприятий. Но это значит, что нужно больше производить, больше тратить на производство. Нет, для этого нужно решить вопрос радикально — необходим переход на иные принципы жизнедеятельности оборонно-промышленного комплекса и государства. На социалистический принцип, тогда все у нас будет в порядке», — заключил собеседник ФАН.

Сивков рассказал, как решить проблему закредитованности ОПК о которой говорил Путин

Напомним, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 человек — почти на 200 сотрудников СМИ больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году был поставлен рекорд по числу аккредитованных.

Первая большая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Тогда на встречу с президентом пришли около 400 журналистов. С тех пор число сотрудников СМИ на мероприятии увеличилось в разы.

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