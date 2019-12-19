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В Новосибирске слесарь портил дорогостоящие детали в надежде получить прибавку к зарплате

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В Новосибирске слесарь портил дорогостоящие детали в надежде получить прибавку к зарплате

Новосибирск, 19 декабря. Новосибирский слесарь ломал то, что должен был ремонтировать в рамках своих должностных обязанностей в надежде получить прибавку к зарплате.

Сотрудник, обязанностью которого являлся ремонт электрооборудования, умышленно выводил из строя дорогостоящие двигатели локомотивов, поступающие к нему для ремонта и обслуживания. Своими действиями слесарь рассчитывал увеличить объем работы и добиться повышения заработной платы, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В ведомстве отметили, что 48-летний мужчина успел повредить девять электродвигателей на сумму более 2,7 миллиона рублей.

В отношении предприимчивого работника возбуждено уголовное дело по статье умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее за собой причинение значительного ущерба. Жажда подзаработать может обернуться сроком до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Томилино» в столичных Люберцах неизвестные повредили три автомобиля, по данному факту проводится проверка, передает РИАМО.

 

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