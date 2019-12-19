Путин объяснил, почему раздача денег из резервных фондов не сможет повысить доходы россиян

Москва, 19 декабря. Повышать реальные доходы россиян нужно на основе роста ВВП и роста производительности труда, а раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

Российский лидер отметил, что в последнее время наблюдалось снижение реальных доходов населения страны.

«Это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Решать должны на основе роста производительности труда и роста ВВП», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. По мнению Владимира Путина, необходимо решать фундаментальные вопросы экономики для роста доходов граждан. Также глава государства отметил, что государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения.