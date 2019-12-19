Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Путин объяснил, почему раздача денег из резервных фондов не сможет повысить доходы россиян

57
0 Оставить комментарий

Путин объяснил, почему раздача денег из резервных фондов не сможет повысить доходы россиян

Москва, 19 декабря. Повышать реальные доходы россиян нужно на основе роста ВВП и роста производительности труда, а раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

Российский лидер отметил, что в последнее время наблюдалось снижение реальных доходов населения страны.

«Это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Решать должны на основе роста производительности труда и роста ВВП», — сказал Владимир Путин. 

Он подчеркнул, что раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. По мнению Владимира Путина, необходимо решать фундаментальные вопросы экономики для роста доходов граждан. Также глава государства отметил, что государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров