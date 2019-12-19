Путин объяснил цель закона об иноагентах

Москва, 19 декабря. Российский закон об иностранных агентах направлен исключительно на то, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с представителями СМИ в Москве.

Он обратил внимание на то, что физлица, получающие деньги из-за рубежа для осуществления внутриполитической работы, должны прямо говорить о своих иностранных спонсорах, а не скрывать их.

«Известно, тот, кто платит, тот и заказывает музыку», — отметил президент.

Путин уточнил, что получение финансовой поддержки из-за границы наталкивает на мысль о том, что организация выполняет определенный заказ.

«Когда организация начинает попадать под критерии иностранного агента, финансирование из-за границы получает физическое лицо, а затем передает эти день юридическому лицу, и получается, что это юридическое лицо вообще из-за границы денег не получает, но источник-то понятен — иностранный. Только об этом речь», — объяснил он.

Президент отметил, что отечественный закон об иноагентах требует совершенствования в целях избежания расширительного толкования, «потому что под политическую, внутриполитическую деятельность можно подвести все, что угодно — и экологическую работу, и работу по каким-то явно гуманитарным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения».

Напомним, в ноябре в России был одобрен закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов. В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО — иностранных агентов.

Новый закон предусматривает, что зарубежным СМИ, выполняющим функции иноагента, могут быть признаны в том числе частные лица, распространяющие сообщения или материалы (в том числе в Сети), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получающие при этом финансирование из-за рубежа.