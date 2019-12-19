Путин уверен, что Россия не движется в сторону закрытия Интернета

Москва, 19 декабря. Россия не движется в сторону закрытия Интернета. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам года.

«Закон [о суверенном Интернете] направлен на то, чтобы не допустить отключения Интернета, управление над которым находится за границей. Здесь нет никаких ограничений. Мы не движемся в сторону закрытия Интернета и не собираемся этого делать», — отметил он.

Закон о суверенном Интернете вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Операторы связи должны установить государственное оборудование на точках обмена трафиком, а Роскомнадзору предписывается ограничивать доступ к запрещенным сайтам и осуществлять централизованное управление Рунетом.

Депутат Госдумы РФ Леонид Левин ранее призвал российские власти жестче наказывать соцсети и интернет-ресурсы за нарушение законов РФ. В частности речь идет о соблюдении «дня тишины» во время выборов. По словам парламентария, подобные шаги необходимо сделать в самое ближайшее время для дополнительной защиты РФ от вмешательства в ее суверенные дела.