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Антиалкогольная кампания помогла увеличить продолжительность жизни в РФ, считает Путин

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Антиалкогольная кампания помогла увеличить продолжительность жизни в РФ, считает Путин

Москва, 19 декабря. Антиалкогольная кампания, проводимая на территории России, показала положительные результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. По словам российского лидера, антиалкогольная кампания позволила увеличить продолжительность жизни в стране. 

Российский президент напомнил, что антиалкогольная кампания проводится в стране, и, по словам главы государства, этого не замечают.

Путин рассказал о недавно прошедшей в Сочи встрече с представителями немецкого бизнеса. Как выяснилось, в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии, подчеркнул глава России.

«Это результат антиалкогольной кампании. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одной из причин увеличения продолжительности жизни в России — а мы достигли 73,4%, у нас постоянно растет продолжительность жизни — является меньшее употребление алкоголя», — констатировал Путин.

Что касается введения административных ограничений, то, по мнению российского президента, в этом вопросе нужно действовать очень аккуратно. Путин убежден, что борьбу с алкоголизмом нужно вести по другим направлениям, например, разъяснять и давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции, делая упор на низкоградусные напитки.

«Здесь есть над чем работать, не прибегая к каким-то методам полицейского характера. Главное, что результат есть», — сказал Путин.

Источник: Федеральное агентство новостей
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