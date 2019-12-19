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Путин объяснил важность строительства моста через Обь

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Путин объяснил важность строительства моста через Обь

Москва, 19 декабря. Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о строительства моста через Обь.

«Развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке. Губернаторы обращаются и ко мне, и в Минтранс, выхватывать один проект из контекста нецелесообразно. Мост, который вы упомянули, очень важен. Выход к железным дорогам, портам, где проходит Северный морской путь, важен. Но это должно быть синхронизировано с перевозками и инфраструктурой», — заявил глава государства.

Источник: Федеральное агентство новостей
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