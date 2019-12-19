Пользователи Сети зафиксировали масштабную кибератаку на трансляции конференции Путина

Москва, 19 декабря. Пользователи Сети сообщают о «беспрецедентной кибератаке» на ресурсы, транслирующие пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

По данным Telegram-канала «Суеверная демократия», в чатах трансляций пресс-конференции большое количество пользователей с чистенькими аккаунтами и подозрительными именами, которые публикуют одинаковые сообщения.

«В чатах всех трансляций царят чистенькие и свежие аккаунты с подозрительными именами, которые в отрыве от самого мероприятия обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Не забывают и ровные цифры дизлайков крутить. Работа у людей такая, но выглядит забавно», — отмечает «Суеверная демократия».

Telegram-канал «Актуальная политика» подчеркивает, что все трансляции пресс-конференции президента в YouTube подверглись масштабной кибератаке, передает «Ридус».

«Идет беспрецедентная кибератака. Массово ставятся дизлайки и появляются негативные комментарии», — пишет автор Telegram-канала.

Напомним, президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках традиционной большой пресс-конференции, которая проходит в Москве.