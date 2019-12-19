Путин заявил, что людей нельзя лишать незарегистрированных препаратов

Москва, 19 декабря. Правительство РФ предложило ряд решений относительно ввоза в Россию незарегистрированных препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одно из этих решений — это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов»,— уточнил глава государства.

Он отметил, что эта мера распространится и на детскую рецептуру. Известно, что с проблемой ввоза в РФ сталкивается, в частности, препарат «Фризиум», который нужен детям, больным эпилепсией. Есть сложности и с лекарством «Фортум».

«Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие. Мы не должны лишать людей возможности использовать лекарства и нужно их регистрировать», — подчеркнул он.

При этом президент обратил внимание на то, что Россия должна развивать и собственное фармацевтическое производство. На сегодняшний день, РФ экспортирует свои лекарства в 90 стран по всему миру.