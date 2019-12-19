Путин высказался против насилия в семье

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против любого насилия, в том числе насилия в семье. Глава государства также призвал к спокойному обсуждению законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Во время большой пресс-конференции у российского лидера спросили, читал ли он данный законопроект и как относится к нему. Путин ответил, что документ не читал, однако спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко подробно о нем рассказывала.

«Отношение мое какое к этому делу — оно смешанное. Силой не заставишь любить — первое. Раньше обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили кого-то из супругов. Прежде всего и чаще всего — мужчину, конечно. Давало ли это какой-то позитивный эффект — я не знаю. Но я против любого насилия, в том числе и в семье. И, конечно, прежде всего — к детям и к женщинам. Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической ничего. Ничего здесь хорошего нет», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что за ряд преступлений к ответственности можно привлечь и с помощью действующих в законодательстве норм.