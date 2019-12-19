Путин рассказал о поддержке сельского хозяйства РФ

Москва, 19 декабря. Поддержка сельского хозяйства в России со стороны государства будет продолжена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Один из журналистов спросил, какие инструменты можно назвать приоритетными в вопросах поддержки обновления парка сельхозтехники для крестьян.

«На мой взгляд, нужно активнее использовать лизинг. Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать свою продукцию за рубеж», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что существуют льготы и инструменты защиты интересов российских производителей на рынке, особенно — при закупках по госпрограммам. Владимир Путин заверил, что эти инструменты будут сохранены.