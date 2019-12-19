Путин рассказал о поддержке сельского хозяйства РФ

Москва, 19 декабря. Поддержка сельского хозяйства в России со стороны государства будет продолжена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Один из журналистов спросил, какие инструменты можно назвать приоритетными в вопросах поддержки обновления парка сельхозтехники для крестьян.
«На мой взгляд, нужно активнее использовать лизинг. Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет нашим сельхозпроизводителям работать на собственном рынке и продвигать свою продукцию за рубеж», — сказал Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что существуют льготы и инструменты защиты интересов российских производителей на рынке, особенно — при закупках по госпрограммам. Владимир Путин заверил, что эти инструменты будут сохранены.
«Некоторые партнеры по ЕврАзЭС, например, претендуют на то, чтобы и им можно было войти в программу субсидируемых закупок. Отчасти так уже происходит, но все-таки мы считаем, что наши собственные производители должны иметь определенные преимущества. (…) Все эти программы, — а у нас, с точки зрения поддержки отрасли, наверное, самые большие средства выделяются именно на сельское хозяйство, в том числе и на сельское машиностроение. — обязательно все это будет продолжаться», — резюмировал Владимир Путин.