Путин призвал вывести на высокий уровень детскую медицину в России

Москва, 19 декабря. Работу по детской медицине в России нужно настраивать и выводить на более высокий уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ.

Главе государства задали вопрос, возможно ли сделать процесс лечения и реабилитации детей в России бесплатным.

Путин напомнил, что здравоохранение, наряду с образованием, в стране предоставляется бесплатно, и лишь в отдельном сегменте работу медиков закрывает платная частная медицина.

Президент подчеркнул, что государство активно работает над развитием сферы здравоохранения, в частности — первичного медицинского звена. По словам Путина, необходимо добиваться того, чтобы особый подход в этой области был обеспечен к детям.

«В целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень», — констатировал Путин.

Он рассказал, что в России произошел существенный прогресс в снижении детской смертности. Однако надо стремиться, чтобы повышался коэффициент рождаемости.

По словам главы государства, для этого работа в области здравоохранения должна вестись параллельно с повышением уровня жизни граждан.

Президент неоднозначно отреагировал на то, что благотворительные организации используют телевидение для сбора средств на помощь больным детям. При этом добавил, что несколько спасенных жизней даже таким способом — это уже хорошо.