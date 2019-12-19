Эксперт назвал встречи Зеленского с Путиным тяжелым испытанием для президента Украины

Президент России Владимир Путин назвал условие встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским весной 2020 года, которое заключается в позитивных изменениях ситуации в Донбассе. Российский лидер дал понять, что Москва постоянно идет навстречу Киеву, но ответного шага от украинской стороны не происходит, так считает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин уделил внимание текущему статусу отношений с Украиной. Российский президент отметил, что встреча с Владимиром Зеленским может состояться в апреле.

«Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть, надо об этом тоже сказать объективно», — указал Путин.

Кроме того, можно признать целесообразным продолжение работы «нормандского формата», считает глава государства.

«Есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в «нормандском формате» целесообразно», — сказал он.

В число позитивных изменений, по мнению Путина, входит продление закона об особом статусе Донбасса и отвод войск из нескольких пунктов. Кроме того, как он сообщил, в регионе сократилось число обстрелов противоборствующих сторон.

Богдан Безпалько обращает внимание, что в словах Владимира Путина содержалось послание украинскому лидеру, которое выглядит как приглашение к реальному выполнению Украиной Минских соглашений и имплементации «формулы Штайнмайера».

«Москва настаивает на прямом диалоге между Киевом и Донбассом и практическом исполнении Минских соглашений. Президент подчеркнул, что мы постоянно идем навстречу Украине. Но дальнейшие шаги должны быть, в том числе, со стороны Украины. В ответ только можно слышать, что необходимо отменить Минские соглашения», — объяснил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом нельзя умалять позитивный характер недавних договоренностей лидеров «нормандской четверки» в Париже, но многое зависит от их конкретного исполнения Украиной, говорит политолог.

«В целом, конечно, хорошо, что удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами и сокращении огня. Но если с такой скоростью будет идти разведение сил по линии огня, то полностью развести силы удастся только за несколько десятков лет. К тому же продление закона об особом статусе Донбасса — это конечно хорошо, но сам временный характер этого закона позволяет опасаться применения Украиной жесткой репрессивной практики против Донбасса по истечении следующего года. Закон должен быть внесен в тело Конституции. Его продление, это только первое и самое необходимое условие», — уточнил эксперт.

По словам Безпалько, встречи с Путиным для Зеленского важны, потому что подчеркивают статус украинского президента, так как он не профессиональный политик.

«Однако для него это также тяжелое испытание, потому что трудно вести переговоры с такими «динозаврами» политики, как Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, будучи неопытным политиком. Ему сложно отстаивать ту повестку, которую от него просят», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, на недавней встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) обсуждалась ситуация в Донбассе. В ходе саммита главы государств приняли коммюнике, согласно которому Минские соглашения остаются основой для продолжения работы в «нормандском формате».Также на встрече удалось договориться о разведении сил в трех новых точках в Донбассе — ожидается, что отвод войск произойдет в марте 2020 года. Предыдущее разведение сил состоялось у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое минувшей осенью. Участники саммита призвали до конца текущего года обеспечить режим прекращения огня на востоке Украины.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация парижского саммита пыталась внести изменения в совместное коммюнике лидеров «нормандской четверки». По его словам, «дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок» — очень сложная работа, которая к тому же велась на трех языках: русском, украинском и английском.