Россия находится в контакте с Хафтаром и Сарраджем в Ливии, заявил Путин

Москва, 19 декабря. Россия находится в контакте с обеими сторонами конфликта в Ливии. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Москва поддерживает связь как с главой Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром, так и с главой так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.

«Мы в контакте и с Сарраджем, и с Хафтаром. Надо найти решение между сторонами конфликта, которое позволит прекратить боевые действия и договориться, кто и как будет управлять страной», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия с самого начала была против использования вооруженных сил в Ливии. Резолюция Совбеза ООН запрещала бывшему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи применять авиацию, при этом против него ВВС были использованы. Результатом госпереворота стал хаос и непрекращающаяся уже много лет гражданская война. Напомним, что Каддафи был свергнут и убит в 2011 году в ходе государственного переворота, который поддержали США.

Весной этого года Халифа Хафтар начал операцию по освобождению Триполи от боевиков. По сообщениям ряда западных СМИ, в операции против террористов участвует ЧВК «Вагнера», однако никаких доказательств этого представлено не было.