После шести лет изгнания из Центральноафриканской Республики ее экс-президент Франсуа Бозизе вернулся в Банги. Об этом родственники и партия Бозизе заявили в СМИ.

«Я могу торжественно заявить, что Франсуа Бозизе действительно находится в центральноафриканской столице. В ближайшие дни он выступит перед своими соотечественниками, а пока не спрашивайте меня, как он туда попал или где он», — заявил Генеральный секретарь Kwa na Kwa (KNK), член политической партии бывшего главы государства Бертин Беа.

Многие связывают возвращение бывшего президента ЦАР с его намерениями снова принять участие в предвыборной гонке в декабре 2020 года — как утверждают в France24, своих намерений вернуться к власти путем народных выборов Бозизе никогда не скрывал. Однако известно, что против экс-президента ЦАР были введены санкции ООН из-за «дестабилизации ситуации в республике и разжигание гражданского конфликта». О том, насколько реально с таким бэкграундом участие в президентской гонке Франсуа Бозизе в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

«Я расцениваю это (возвращение Бозизе — Прим. ФАН) как один из положительных шагов в плане внутринационального примирения. Какова будет его политическая судьба еще рано высказываться, но, если нынешнее руководство приняло такое решение, я воспринимаю это, прежде всего, как дальнейший прогресс начавшегося внутринационального примирения. Ведутся переговоры между противостоящими сторонами, и они были в прогрессивную сторону. А какова будет политическая судьба ЦАР через год – я думаю, никто не смог бы вам ответить», — утверждает Корендясов.

Есть еще один фактор, который влияет на «подвешенную» политическую судьбу Бозизе — это его профранцузский настрой, контрастирующий с позицией Фостена-Арканжа Туадера. Эксперт в своих политических прогнозах делает акцент на том, что «сейчас уже другое время».

«Вы знаете, мы живем не в 1960-70х годах. ЦАР 60-го года, ЦАР времен императора Жан Бедель Бокасса уже в далеком прошлом. Самостоятельность африканских стран в целом значительно возросла, и возможности для отстаивания собственных позиций – это теперь можно сказать и о ЦАР. Были ли у него (Бозизе — Прим. ФАН) симпатии к Франции? Были они и у Туадера, так как он получил там в какой-то мере образование. Я думаю, национальные интересы будут играть большую роль, чем симпатии к той или иной стране. У нас, например, около 70 тысяч выпускников советских и российских вузов в Африке, некоторые из них до сих пор занимают высокие посты. Но это не значит, что они забывают свои национальные интересы. Более того, они всегда, несмотря на дипломы, продвигают их (интересы — Прим. ФАН), особенно сейчас. Потому симпатии – это не аргумент. Самое важное, чтобы процесс национального примирения, который начался, развивался успешно. И возвращение Бозизе я расцениваю как признак того, что процесс этого примирения продвигается», — заключил Корендясов.

Большая заслуга в национальном примирении в Центральноафриканской республике принадлежит Российской Федерации, которая вмешалась в ситуацию по просьбе президента ЦАР Арканжа Туадера в феврале 2018 года. Россия поставляла ВС ЦАР партию оружия с разрешения Совета безопасности ООН, а также направила гражданских и военных инструкторов для обучения будущих военных FACA. Некоторые издания утверждают, что обучают центральноафриканцев ЧВК «Вагнера», а не российские инструкторы, однако это так и не было доказано.

Хартумские соглашения внесли положительный вклад в урегулирование кризиса в ЦАР — с момента подписания Хартумского мирного соглашения прошло уже достаточно много времени, и его реализация успешно продолжается.

Напомним, 24 марта 2013 года боевики повстанческой коалиции «Селека» захватили президентский дворец в Банги. Президент ЦАР Франсуа Бозизе бежал из захваченной столицы в Камерун. Лидер повстанцев Мишель Джотодиа провозгласил себя президентом, пообещав в скором времени организовать выборы.

В 2015 году Франсуа Бозизе предпринял попытку принять участие в президентской гонке, однако ему было отказано в регистрации. До 16 декабря экс-президент находился в изгнании в Бенине.