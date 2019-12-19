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Путин назвал логичным решение сделать 31 декабря выходным днем

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Путин назвал логичным решение сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 19 декабря. Сделать 31 декабря выходным днем — логичное решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Это логично, с аргументами согласен. Но можно ли прямо сейчас, перед Новым годом, стоит ли резко? Некоторые работодатели уже объявили, что 31 декабря — нерабочий день. Могу только поприветствовать. Можно поменять какие-то выходные. Надо просто спокойнее все это обсудить. Чтобы не было ущерба огородникам, которые занимаются посадками в мае, чтобы у них не отнимать дни. Можно, но надо посмотреть. В спокойном рабочем режиме», — сказал глава государства.

Напомним, в конце прошлого месяца депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законодательный проект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Помимо этого, парламентарии направили письмо председателю Кабмина Российской Федерации Дмитрию Медведеву с инициативой перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Источник: Федеральное агентство новостей
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