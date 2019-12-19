Путин назвал логичным решение сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 19 декабря. Сделать 31 декабря выходным днем — логичное решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Это логично, с аргументами согласен. Но можно ли прямо сейчас, перед Новым годом, стоит ли резко? Некоторые работодатели уже объявили, что 31 декабря — нерабочий день. Могу только поприветствовать. Можно поменять какие-то выходные. Надо просто спокойнее все это обсудить. Чтобы не было ущерба огородникам, которые занимаются посадками в мае, чтобы у них не отнимать дни. Можно, но надо посмотреть. В спокойном рабочем режиме», — сказал глава государства.