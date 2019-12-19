Путин назвал закредитованность предприятий одним из главных вопросов российского ОПК

Москва, 19 декабря. Закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса является одним из главных вопросов отрасли, но этот вопрос решаем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

Говоря о российском ОПК, Владимир Путин отметил, что самое главное то, что удалось добиться не только его сохранения, но и развития мощными темпами с использованием последних научных и технологических разработок.

«Первое, что мы сделали в этой сфере — смогли обновить производственную базу, выделив в свое время огромные деньги, чтобы обновить базу. И на этой базе, используя разработки, мы создали потом и новейшие системы вооружения. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И как показывает практика — добились хорошего результата», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, сейчас одним из главных вопросов отрасли является закредитованность предприятий.

«Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть. Я просто не буду забегать вперед. Буквально несколько дней назад в очередной раз я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения. Это важный вопрос и для людей, которые работают в оборонке, и для всей экономики», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер заверил, что Россия будет и дальше развивать ОПК.