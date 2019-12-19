В ОП поддержали предложение Путина отменить оговорку про два президентских срока

В ходе своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в Конституцию действительно стоит внести изменения — и коснуться они должны оговорки о «двух сроках подряд», согласно которой гражданин России может вновь избираться на высший государственный пост после перерыва в президентских полномочиях, уже перед этим отработав на нем два срока.

С мнением главы государства согласен председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что данный вопрос давно назрел и даже перезрел.

«Все об этом говорят, и это действительно нужно сделать, — уверен собеседник ФАН. — И нет ничего удивительного в том, что глава государства поддержал эту идею. Должен реализовываться принцип сменяемости власти».

При этом политолог отметил, что у Путина есть еще время, чтобы сделать такое заявление, однако прозвучало оно уже сейчас. Значит впереди серьезная работа по внесению необходимых конституционных поправок.

«Он был вынужден пойти на это и воспользоваться оговоркой про «два срока подряд», чтобы спасти страну и вывести ее из кризиса, но теперь, оставляя после себя стабильное государство с сильной экономикой, Путин ликвидирует ее. Безусловно, это заявление является самым важным за всю пресс-конференцию», — сказал Марков.

И хоть таким образом, по мнению собеседника ФАН, президент отсекает для себя всякие шансы вернуться на свой пост вновь, это не означает, что он совершенно уйдет от управления государством — особенно, если против нашей страны все также будет вестись гибридная война. Владимир Путин не оставит Россию в беде.