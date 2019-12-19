Новый центр опережающей профподготовки открылся в Реутове

Москва, 18 декабря. Центр опережающей профподготовки открылся в подмосковном Реутове. Образовательная площадка организована на базе колледжа «Энергия» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». За год в нем пройдут обучение более тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Студенты смогут получить в центре вторую профессию, а школьники — овладеть первой», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Особенностью центра является уникальная цифровая план форма — агрегатор всех профессий. С ее помощью можно определиться с будущей профессией, повысить квалификацию или овладеть другой специальностью, передает РИАМО.

«Особенно важно, что обучение могут проходить жители любого возраста: от школьников до граждан предпенсионного возраста», — добавила Каклюгина.

По ее словам, платформа насчитывает 24 модульные программы, позволяющие построить 96 образовательных траекторий. В 2019 году обучение по коротким программам агрегатора уже прошли 82 человека.

Инфраструктура нового центра соответствует вызовам времени — коворкинг-центр, медиазона, лекторий, аудитории-трансформеры.

«Уверена, что Центр поможет в формировании компетенций будущего, а также в развитии приоритетных для региона профессий и специальностей», — заключила Каклюгина.

Ранее ФАН рассказывал, что обучение основам военной службы на пятидневных сборах в образовательных организациях ДОСААФ России в 2019 году прошли 43874 старшеклассника.