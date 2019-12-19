Берлин, 19 декабря. Представители «Газпрома» и Германии начали переговоры по транзиту газа. В переговорах принимают участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр экономики Германии Петер Альтмайер, а также уполномоченный немецкого правительства по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. Основной темой консультаций станет вопрос о продлении контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины.

Напомним, контракт на транзит газа из России в ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако украинская сторона продолжает выдвигать России ультиматумы, пытаясь получить «особые условия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что новый транзитный договор будет подписан до конца 2019 года. Зеленский отметил, что он обсуждал данный вопрос ходе личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже.