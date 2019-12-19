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Экономика

Путин рассказал, как санкции ЕС отражаются на России

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Путин рассказал, как санкции ЕС отражаются на РоссииМосква, 19 декабря. Отсутствие санкций против России со стороны Евросоюза было бы предпочтительным решением, однако российская экономика адаптировалась к «внешним шокам». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с представителями СМИ в Москве.

Глава государства назвал введение санкций государств в отношении друг друга «малоприятным процессом» и отметил, что ограничительные меры влекут за собой весомые экономические потери.

«Потери большие, за ними стоят не просто деньги, рабочие места, потери рынка», — сказал он.

Путин рассказал, что Россия смогла справиться с наложенными ограничениями и в определенных областях благодаря им пришла к выдающимся результатам.

Среди наиболее значимых успехов президент выделил скачок в развитии отечественной сельскохозяйственной продукции. Глава государства уточнил, что экспортная выручка России составила 24 миллиарда долларов. 

«Никто бы несколько лет назад не поверил», — заметил российский лидер.

Также Путин обратил внимание, что в стране появились новые отрасли промышленности, в частности, вертолетное моторостроение и производство двигателей для морских судов. Огромный рывок, по словам президента, удалось сделать в сфере обороны.

«Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями на энергоносителях», — резюмировал он.

Источник: Федеральное агентство новостей
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