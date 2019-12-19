Экологические условия проживания улучшены для двух млн россиян в 2019 году

Москва, 19 декабря. Экологические условия проживания улучшены для двух миллионов россиян в 2019 году. Об этом рассказал глава федерального агентства «Росводресурсы» Дмитрий Кириллов на расширенной коллегии Министерства природы России по итогам года.

По заявлению чиновника, в этом году ведомство провело масштабные работы по экологической реабилитации водоемов, расчистке русел рек и рыбохозяйственной мелиорации.

«По итогам 2019 года мы перевыполнили все плановые показатели по сохранению и развитию водных ресурсов. (…) Все водные объекты, которые должны быть введены в 2019 году, завершены», – сообщил Кириллов.

Так, площадь восстановленных водных объектов составила 3,3 тысячи гектаров при плановом показателе 2,7 гектара. Кроме того, было расчищено более 21 километра мелиоративных каналов (план – 20,47 километра), более 370 километров русел рек (план – 260 километров). По итогам работ были улучшены экологические условия для проживания более двух миллионов россиян, подчеркнул глава Росводресурсов.

Почти миллион волонтеров в 2019 году провели уборку от мусора более 24 километров береговых линий. В частности, были очищены долины Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры, Байкала, Телецкого, Ладожского и Онежского озер.

Помимо этого, Кириллов отметил, что в текущем году начал реализовываться федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», главная цель которого сохранение 98 уникальных водных объектов.