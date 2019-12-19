Путин обещал подумать о помиловании экс-мэра Махачкалы Амирова

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о возможности помилования экс-мэра Махачкалы Саида Амирова.

«Такие обращения поступали многократно. Но решение суда же есть. И в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны. Вопрос о помиловании делается по другим основаниям. Но я знаю об этом, и мы подумаем», — отметил он, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

Напомним, что Амиров возглавлял администрацию Дагестана с февраля 1998 по март 2006 года. В июне 2013 года он был арестован по подозрению в организации заказного убийства. Речь идет о следователе СК РФ Арсене Гаджибекове, который был убит в декабре 2011 года.

Суд признал Амирова виновным и в августе 2015 года приговорен политика к пожизненному тюремному сроку. Сторона защиты обжаловала приговор, однако Верховный суд РФ в марте 2016 года оставил его без изменения.

Приговор также был обжалован в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал жалобу адвокатов Саида Амирова обоснованной. Они указывали на то, что их подзащитный является человеком с серьезными заболеваниями и не может находиться в тюремных условиях.