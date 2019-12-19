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Путин назвал вопрос искусственного интеллекта важнейшим для России на перспективу

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Путин назвал вопрос искусственного интеллекта важнейшим для России на перспективу

Москва, 19 декабря. Вопрос искусственного интеллекта является важнейшим для России на перспективу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

По словам российского лидера, рядовой гражданин сегодня может видеть искусственный интеллект в банковской сфере.

«Сбербанк применяет цифровые наработки. У нас развита математическая школа и все, что с этим связано. Есть несколько определений искусственного интеллекта. Саморазвивающийся думающий интеллект — самое высшее понятие», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин указал, что искусственный интеллект также применяется в военной сфере, беспилотных летательных аппаратах.

«Пока это не применяется в текущей жизни, но это первые шаги, без которых развитие невозможно. Я считаю, что это важнейший вопрос на перспективу. Возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, и на темпы развития экономики. У нас создан пул заинтересованных участников этого процесса, каждый знает, чем он должен заниматься. Это одно из важнейших направлений нашего развития. Для нас это особенно важно. У нас огромная территория и сравнительно небольшое население. Если не будем их развивать, то не сможем даже охранять свою территорию», — резюмировал Путин.

Источник: Федеральное агентство новостей
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