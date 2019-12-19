Путин назвал вопрос искусственного интеллекта важнейшим для России на перспективу

Москва, 19 декабря. Вопрос искусственного интеллекта является важнейшим для России на перспективу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

По словам российского лидера, рядовой гражданин сегодня может видеть искусственный интеллект в банковской сфере.

«Сбербанк применяет цифровые наработки. У нас развита математическая школа и все, что с этим связано. Есть несколько определений искусственного интеллекта. Саморазвивающийся думающий интеллект — самое высшее понятие», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин указал, что искусственный интеллект также применяется в военной сфере, беспилотных летательных аппаратах.