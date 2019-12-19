Эксперты оценили заявление Путина о признании Украиной ДНР и ЛНР

Украина отгородилась от Донбасса и надеется, что ситуация разрешится сама собой. Ситуация не будет меняться до тех пор, пока в Киеве не сменится президент. Так прокомментировали эксперты заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Украина признала ДНР и ДНР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Киев признал ДНР и ЛНР

Украина сама признала существование Луганской и Донецкой народных республик, настояв на подписях их представителей под Минскими соглашениями. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«[Экс-президент Украины Петр] Порошенко настаивал на том, чтобы под Минскими соглашениями были поставлены подписи руководителей непризнанных республик. А те отказывались это делать — вскрою подноготную. Но мы их уговорили. Таким образом Украина признала, что власть в ЛНР и ДНР существует», — пояснил Владимир Путин.

Судьба Минских соглашений

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что таким образом Владимир Путин, вероятно, решил ответить на многочисленные заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что это он, Порошенко, является автором Минских соглашений.

«Вот Путин и раскрыл тайну о том, что это именно Порошенко настоял на том, чтобы под документом стояли подписи руководителей ДНР и ЛНР. Конечно, это удар по нынешнему имиджу Порошенко, пытающемуся разыгрывать из себя патриота, борющегося против «зрады». Теперь украинскому экс-президенту придется долго и гневно отвергать это заявление. Но рукописи-то не горят», — добавил Владимир Корнилов.

Говоря о судьбе Минских соглашений, Корнилов выразил мнение, что Киев уже для себя определился, что нужно вводить тот план, который там называют «Б»

«То есть отгораживание [Киева] от Донбасса с надеждой, что «вот-вот Россия рухнет», и тогда можно возвращать утраченные земли, а заодно и Кубанью разжиться. Если это приведет к реальному прекращению огня, то можно только приветствовать такой план, — с сарказмом заметил Корнилов. — Правда, боюсь, огонь ВСУ тоже полностью не прекратят, как не прекратят и провокации на территории ДНР и ЛНР».

Политолог Максим Жаров добавил, что Владимир Путин пытается поддержать политическую субъектность ДНР и ЛНР в ситуации, когда Киев подчеркнуто игнорирует представителей этих республик. Вступление Киева в прямые переговоры с представителями республик Донбасса становится сегодня обязательным условием России в ходе разрешения внутриукраинского кризиса.

«Поэтому Путин сегодня напомнил украинскому журналисту об основах Минских соглашений для того, чтобы в Киеве еще раз подумали перед тем, как окончательно отвергать возможность прямых переговоров с республиками Донбасса. Пока выхода из цугцванга, в который сам себя загнал Киев в реализации Минских соглашений, не видно. Думаю, ситуация не начнет меняться до тех пор, пока в Киеве не сменится президент», — резюмировал Максим Жаров.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что как бы Киев ни упирался, но в признании правосубъектности ДНР и ЛНР заинтересован в первую очередь он. Это касается экономики, торговли, платы по тарифам, пенсиям, социальным выплатам.

«Украинский бюджет уже перестроен и не рассчитан на поддержку населения республик. На реинтеграцию ДНР и ЛНР просто нет денег. Вывод очевиден. При этом президент Украины Владимир Зеленский строит эффективную украинскую экономику и, на мой взгляд, может отказаться и от других пока еще украинских территорий. Цена подписей лидеров республик также высока. Это не только их равноценность Киеву. В словах Владимира Путина звучит мысль о возможном признании независимости ДНР и ЛНР со стороны России», — уверен Антон Бредихин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых регионов которого — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.