Банки не будут отказывать в 2-процентной ипотеке на Дальнем Востоке, заявил Путин

Москва, 19 декабря. Банки не будут отказывать в ипотеке под 2% жителям Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Мы же субсидируем это из бюджета. Это не будет приносить им никаких убытков. Это гарантия со стороны государства», — заявил он.

Напомним, ипотечный кредит под рекордно низкую ставку в 2% годовых жители Дальнего Востока смогут получить уже в этом году. Льготная ставка будет действовать пять лет и будет распространяться только на молодые семьи. Такая мера должна, в том числе, остановить постоянную миграцию молодых жителей региона.