Путин назвал верхом цинизма сравнение фашистской Германии и СССР

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неприемлемой резолюцию Европарламента о приравнивании нацизма, фашизма и советского режима к тоталитарным. Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

В сентябре текущего года Европарламент принял резолюцию о том, что нацизм и фашизм приравниваются к советскому режиму. В ЕП их вместе назвали тоталитарными. В Брюсселе предложили праздновать День борьбы с тоталитаризмом.

«Тоталитаризм ― в нем нет ничего хорошего, это достойно осуждения. Решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, в чем-то это будут заслуженные упреки, наш народ был первой жертвой сталинизма. Но приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию и ставить их на одну доску ― это верх цинизма. Значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют», — заявил президент РФ.

Глава государства рассказал, что намерен подготовить статью к празднику Победы и попросил коллег подготовить документы.

«Да, был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему. Обращаю внимание, что СССР был последней страной Европы, которая не подписала соглашение о ненападении с Германией. Все до этого подписали. Что надо было делать СССР, оставаться один на один?» ― подчеркнул Путин.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, как и в прошлом году. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 18 декабря президент посвятил подготовке к мероприятию. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек. Модератором общения Путина с журналистами по традиции стал Песков.