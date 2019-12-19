Пучков объяснил, почему нужно оставить Ленина на Красной площади

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает, что Владимир Ленин — величайшая фигура в мировой истории, поэтому выносить его тело из мавзолея не нужно.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил свое мнение о том, как быть с телом вождя мирового пролетариата, революционера Владимира Ленина.

«Не нужно трогать», — кратко заключил российский лидер.

По мнению Путина, для многих людей Ленин — это очень важная память, потому необходимо просто двигаться вперед.

С президентом согласен Дмитрий Пучков. По его словам, Владимир Ленин — «самая главная фигура русской истории в XX веке».

«Ленин — это человек, который дал свободу всем нам, это человек, который освободил мир от колониализма и прочее-прочее, руководитель и организатор величайшей революции в истории человечества. Ну, не знаю, что еще можно к этому добавить. Вот предки положили его в мавзолей. На мой взгляд, раз предки его положили, вот пусть он там и лежит. Не я его туда клал — не мне его оттуда вынимать. Все вот эти потуги «а давайте его перезахороним» — вам заняться больше нечем, что так Ленин тревожит? Я могу понять людей, которые воруют в стране деньги и рассказывают всем об «ужасах большевизма», что они нас всех спасли. Этих я могу понять: этим надо воровство свое чем-то прикрывать, чем-то объяснять. А так — это политическая пропаганда, не имеющая никакого отношения к реальному положению дел в стране», — считает Пучков.

Напомним, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 человек — это почти на 200 сотрудников СМИ — больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году был поставлен рекорд по числу аккредитовавшихся.

Первая большая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Тогда на встречу с президентом пришли около 400 журналистов. С тех пор число сотрудников СМИ на мероприятии увеличилось в разы.