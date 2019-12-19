Рейтинг Зеленского вырос почти на 10% после «нормандского» саммита

Киев, 19 декабря. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос почти на 10% после саммита лидеров стран «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, за прошедшие две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53% до 62%. При этом недовольство деятельностью президента Украины сократилось с 33% до 25%. Кроме того, 40% участников опроса заявили, что Украина движется в правильном направлении. При этом две недели назад подобной точки зрения придерживались 33%.

«Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев. Более 67% опрошенных заявили, что доверяют украинскому лидеру. Вторую строчку рейтинга доверия заняли глава украинского парламента Дмитрий Разумков и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, которых поддержали 28% опрошенных.

Деятельностью главы правительства Украины Алексея Гончарука положительно оценили 35% опрошенных. 29% опрошенных заявили, что удовлетворены работой украинского Кабмина, 45% — не довольны его работой.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.