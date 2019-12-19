Путин прокомментировал отставку Левченко и объяснил назначение Кобзева

Москва, 19 декабря. Партийная принадлежность Сергея Левченко не имеет никакого отношения к его отставке с поста губернатора Иркутской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время большой пресс-конференции.

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ — хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения», — ответил российский лидер.

Он напомнил, что в некоторых субъектах РФ выигрывали выборы и работают губернаторами представители разных партий. Путин заверил, что партийная принадлежность глав регионов не имеет для него никакого значения.

«Главное, чтобы человек эффективно работал. Вы сейчас назвали некоторые цифры — у меня есть и другие цифры, и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе: я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, — она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что не сразу стал принимать отставки, а стал наблюдать, как развивается ситуация в регионе.

«Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам других людей». И то, я не спешил никак с этим, смотрел, что и как там развивается», — сказал Владимир Путин.

Президент России также объяснил назначение Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности главы Иркутской области.

«Там, конечно, в этих условиях, нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали — замминистра по чрезвычайным ситуациям, — с этой задачей справится. Тем более, при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги», — резюмировал российский лидер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы региона назначен Игорь Кобзев.

Летом 2019 года, в июне, в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четыре человека. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка.