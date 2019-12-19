Путин назвал сотрудничество Москвы и Пекина главным фактором международной стабильности

Москва, 19 декабря. Сотрудничество России и Китая является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе — в создании многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в создании многополярного мира. Он создан», — подчеркнул президент, комментируя политику однополярного мира и протекционизма, проводимую США.

Путин отметил, что иллюзия о существовании однополярного мира, возникшая после распада СССР, разрушена. Это подтверждают в частности экономические показатели, согласно которым, доля Китая в мировом ВВП на сегодняшний день превышает долю США, как и покупательная способность КНР, также увеличившаяся по сравнению с Америкой.

Президент сообщил, что Россия и Китай смогли добиться беспрецедентного уровня доверия в двусторонних отношениях и на этой базе продолжают развивать сотрудничество в разных направлениях. Товарооборот между странами превысил 100 миллиардов долларов, и государства планируют выводить его на новый уровень.

Российский лидер указал на то, что мир не может быть однополярным, и сказал, что Москва и Пекин продолжат укреплять многосторонние стратегические связи для его поддержания.