Путин назвал главный фактор сближения России и Китая

Москва, 19 декабря. Главным фактором сближения России и Китая стало взаимное доверие, на базе которого было организовано двустороннее сотрудничество. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос китайской журналистки в ходе большой пресс-конференции по итогам года.

«Самое главное, что достигнуто — это не цифры и не отрасли сотрудничества, а беспрецедентный уровень доверия. На этой базе мы и добиваемся успехов», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что товарооборот России и Китая уже превысил 100 млрд долларов. Теперь российские власти намерены повысить этот показатель до 200 млрд долларов в год. По словам Путина, на сегодняшний день Москва и Пекин сотрудничают в авиастроении, космических исследованиях, транспортных проектах и других важных сферах.