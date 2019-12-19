Первая в мире плавучая АЭС дала первый ток жителям Чукотки

Анадырь, 19 декабря. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала свою работу и уже дала первую электроэнергию жителям чукотского поселка Певек.

Отмечается, что впервые в истории в изолированную сеть электроэнергия запущена с плавучей электростанции. Событие произошло в четверг, 19 декабря.

«Для жителей Певека этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка», — цитирует заявление Росатома kp.ru.

Предполагается, что плавучая теплоэлектростанция придет на замену Чаунской ТЭЦ, работающей на угле и Билибинской АЭС.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о первом в Африке поселении, которое полностью обеспечивается солнечной энергией — деревне Мджахди, расположенной на атлантическом побережье Марокко. По данным Международного энергетического агентства, североафриканская страна может стать ведущим игроком на рынке альтернативных источников энергии.

«Газета.ру» сообщала о запуске современных «умных» остановок в городах России. В Челябинске была построена «умная» остановка, которая была оборудована солнечной электростанцией и обогреваемой лавочкой. Также объект имел сенсорный дисплей в 42 дюйма с навигацией по городу. Сейчас в уральском городе запущено три таких павильона и планируется увеличение их количества.