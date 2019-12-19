WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина журналистам

Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в столичном Центре международной торговли в четверг, 19 декабря. Владимир Путин отвечает на вопросы, посвященные актуальным темам внутренней и внешней политики. В течение первого часа президент РФ ярко ответил на несколько важных вопросов, касающихся климата, мусорной реформы, отстранения РФ от Олимпиады, «украинских танков» на Кубани и Донбасса, который, согласно известной поговорке, «порожняк не гонит».

Климат

Один из первых вопросов был посвящен возможным климатическим изменениям в мире, в том числе в связи с бесснежной зимой в Центральной России. На сколько РФ готова сократить вредные выбросы в атмосферу, спросил журналист радио «Маяк».

«Подсчитать, как современное человечество влияет на изменение мирового климата, очень сложно», — ответил Путин.

По словам президента, климат на Земле кардинально и драматически менялся и без вмешательства человека. Тем не менее Россия выполнит взятые на себя обязательства, касающиеся сокращения вредных выбросов, отметил он.

Проблема мусора

Журналист издания «47 News» Виктор Смирнов задал вопрос, касающийся мусорной реформы, от которой в частности страдают некоторые регионы, в том числе Ленинградская область.

«Мы генерируем по стране более 70 миллионов тонн бытовых отходов в год. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, ни в СССР, ни и России никогда не было, мы создаем ее с нуля, и основные решения приняты», — ответил президент.

Он призвал активнее проводить разъяснительную работу с гражданами.

«Нужно избавляться от серых схем и криминала, — призвал президент. — Если мы будем использовать новейшие технологии, никаких проблем не возникнет. А для этого необходим общественный контроль».

Шутка о полетах на Камчатку

Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о причине его редких полетов на Камчатку.

Президента спросили о программе «плоских тарифов» для полетов на Камчатку, которую могут закрыть, и поинтересовалась, почему президент давно не прилетал в этот регион и не связано ли это с дороговизной авиабилетов, от которой страдают жители полуострова.

«Это не связано с дороговизной билетов, потому что я как раз попадаю в льготные категории, — шуткой ответил Путин. — Просто не складывалось пока».

При этом президент РФ признал, что в регионе много острых вопросов.

Медицина

Отвечая на вопрос о проблемах российской медицины, президент заявил, что нужно постараться уйти от несправедливой дифференциации между зарплатами различных категорий медиков, а также сформировать фонд стимулирующих выплат. Но и этого мало, отметил Путин.

«Вместе с ростом экономики необходимо повышать зарплаты в социальной сфере», — заявил российский лидер, пообещав, что на медицину будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

Допинг и Олимпиада

«Матч ТВ» задал вопрос об очередном допинговом скандале и об отстранении России от Олимпиады и других крупных соревнований. По словам президента, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) носит явно политизированный антироссийский характер.

«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение, — заявил Путин. — Дважды за одно и то же не наказывают. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Сборная должна выступать под российским флагом».

О Зеленском

На просьбу украинского ТВ дать оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского российский лидер заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам, в том числе и отставным политикам.

«У всех есть плюсы и минусы», — заявил Путин.

В то же время президент РФ отметил, что его насторожило заявление Зеленского после завершения переговоров в Париже в «нормандском формате», что дескать «можно пересмотреть Минские соглашения».

«Так ситуация может зайти в полный тупик, — предупредил Владимир Путин. — Ключ всех соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает».

Т-64 «на Кубани»

При обсуждении темы того, что российским журналистам не дают полноценно работать на Украине, а с их украинскими коллегами ситуация обратная, завсегдатай пресс-конференций Путина журналист УНИАН Роман Цымбалюк сказал:

«У нас действительно нет проблем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение».

Путин с улыбкой уточнил, о каких танках речь.

«Т-64», — ответил Цымбалюк. «Ну, это же советские машины», — напомнил Путин.

«Донбасс порожняк не гонит»

Роман Цимбалюк также спросил, когда Россия «расформирует оккупационные администрации в Луганской и Донецкой областях».

Владимир Путин назвал руководство ДНР и ЛНР законными органами, сформированными по результатам выборов.

«Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с ДНР и ЛНР силовыми методами, — сказал президент РФ. — Если встать на позицию диалога, проблема будет решена. Если и дальше будут предприниматься попытки силовым способом задушить Донбасс, думаю, вряд ли это получится». «Известная фраза, хулиганская такая: «Донбасс порожняк не гонит». Там гордые люди живут», — добавил российский лидер.

Обзор продолжения пресс-конференции Владимира Путина читайте в материалах Федерального агентства новостей.