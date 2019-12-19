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WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина журналистам

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WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина

Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в столичном Центре международной торговли в четверг, 19 декабря. Владимир Путин отвечает на вопросы, посвященные актуальным темам внутренней и внешней политики. В течение первого часа президент РФ ярко ответил на несколько важных вопросов, касающихся климата, мусорной реформы, отстранения РФ от Олимпиады, «украинских танков» на Кубани и Донбасса, который, согласно известной поговорке, «порожняк не гонит».

Климат

Один из первых вопросов был посвящен возможным климатическим изменениям в мире, в том числе в связи с бесснежной зимой в Центральной России. На сколько РФ готова сократить вредные выбросы в атмосферу, спросил журналист радио «Маяк».

«Подсчитать, как современное человечество влияет на изменение мирового климата, очень сложно», — ответил Путин.

По словам президента, климат на Земле кардинально и драматически менялся и без вмешательства человека. Тем не менее Россия выполнит взятые на себя обязательства, касающиеся сокращения вредных выбросов, отметил он.

WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина

Проблема мусора

Журналист издания «47 News» Виктор Смирнов задал вопрос, касающийся мусорной реформы, от которой в частности страдают некоторые регионы, в том числе Ленинградская область.

«Мы генерируем по стране более 70 миллионов тонн бытовых отходов в год. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, ни в СССР, ни и России никогда не было, мы создаем ее с нуля, и основные решения приняты», — ответил президент.

Он призвал активнее проводить разъяснительную работу с гражданами.

«Нужно избавляться от серых схем и криминала, — призвал президент. — Если мы будем использовать новейшие технологии, никаких проблем не возникнет. А для этого необходим общественный контроль».

Шутка о полетах на Камчатку

Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о причине его редких полетов на Камчатку.

Президента спросили о программе «плоских тарифов» для полетов на Камчатку, которую могут закрыть, и поинтересовалась, почему президент давно не прилетал в этот регион и не связано ли это с дороговизной авиабилетов, от которой страдают жители полуострова.

«Это не связано с дороговизной билетов, потому что я как раз попадаю в льготные категории, — шуткой ответил Путин. — Просто не складывалось пока».

При этом президент РФ признал, что в регионе много острых вопросов.

Медицина

Отвечая на вопрос о проблемах российской медицины, президент заявил, что нужно постараться уйти от несправедливой дифференциации между зарплатами различных категорий медиков, а также сформировать фонд стимулирующих выплат. Но и этого мало, отметил Путин.

«Вместе с ростом экономики необходимо повышать зарплаты в социальной сфере», — заявил российский лидер, пообещав, что на медицину будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина

Допинг и Олимпиада

«Матч ТВ» задал вопрос об очередном допинговом скандале и об отстранении России от Олимпиады и других крупных соревнований. По словам президента, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) носит явно политизированный антироссийский характер.

«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение, — заявил Путин. — Дважды за одно и то же не наказывают. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Сборная должна выступать под российским флагом».

О Зеленском

На просьбу украинского ТВ дать оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского российский лидер заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам, в том числе и отставным политикам.

«У всех есть плюсы и минусы», — заявил Путин.

В то же время президент РФ отметил, что его насторожило заявление Зеленского после завершения переговоров в Париже в «нормандском формате», что дескать «можно пересмотреть Минские соглашения».

«Так ситуация может зайти в полный тупик, — предупредил Владимир Путин. — Ключ всех соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает».

WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина журналистам

Т-64 «на Кубани»

При обсуждении темы того, что российским журналистам не дают полноценно работать на Украине, а с их украинскими коллегами ситуация обратная, завсегдатай пресс-конференций Путина журналист УНИАН Роман Цымбалюк сказал:

«У нас действительно нет проблем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение».

Путин с улыбкой уточнил, о каких танках речь.

«Т-64», — ответил Цымбалюк.

«Ну, это же советские машины», — напомнил Путин.

«Донбасс порожняк не гонит»

Роман Цимбалюк также спросил, когда Россия «расформирует оккупационные администрации в Луганской и Донецкой областях».

Владимир Путин назвал руководство ДНР и ЛНР законными органами, сформированными по результатам выборов.

«Украина должна отказаться от попыток решить конфликт с ДНР и ЛНР силовыми методами, — сказал президент РФ. — Если встать на позицию диалога, проблема будет решена. Если и дальше будут предприниматься попытки силовым способом задушить Донбасс, думаю, вряд ли это получится».

«Известная фраза, хулиганская такая: «Донбасс порожняк не гонит». Там гордые люди живут», — добавил российский лидер.

Обзор продолжения пресс-конференции Владимира Путина читайте в материалах Федерального агентства новостей.

WADA, танки на Кубани и «Донбасс порожняк не гонит» — яркие ответы Путина журналистам

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