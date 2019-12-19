Путин рассказал, каким должно быть Союзное государство

Москва, 19 декабря. Решение о создании Союзного государства было правильным, у нас идет уравновешенная кропотливая работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

«Первое. Я считаю, что решение о создании Союзного государства было правильным. Белорусский и русский народы — одно и то же в моем понимании. Я очень рад, что у нас происходит такое сближение. Много сделано в рамках Евразийского экономического союза. Мы решили с Александром Григорьевичем [Лукашенко] посмотреть, что надо сделать дополнительно, чтобы ускорить создание Союзного государства», — отметил глава государства.

Комментируя нефтяную проблематику между Москвой и Минском, Путин обратил внимание на то, что российская сторона продает Белоруссии все беспошлинно.

«Что касается продаж нашего газа в Европу, у Белоруссии самые низкие цены — 127 долларов за тысячу кубов, в Европу за 200 продаем. Доходность для «Газпрома» отличается в этом случае в четыре раза. У нас средняя цена по России на газ 70 долларов, 75 — для промышленности и 62 — для населения», — указал российский лидер.

Кроме того, Путин назвал странным вопрос дотирования всей экономики соседней страны.

«Россия должна дотировать другую страну так, как и Смоленскую область? Для этого нужны общие правила в сфере законов, в сфере налогообложения, нужны и общие органы — контрольные и эмиссионные. Это огромная работа», — рассказал Путин, каким должно быть Союзное государство.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в российской столице. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». В общей сложности идет работа по разработке 31 проекта «дорожных карт» в различных сферах.