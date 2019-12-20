В России появится отрасль по переработке отходов I-II классов опасности в 2023 году

В 2023 году в России появится отрасль по переработке отходов I-II классов опасности. Уникальную инфраструктуру обязался построить федеральный оператор ФГУП «РосРАО» госкорпорации Росатом в рамках нацпроекта «Экология».

На первом всероссийском форуме «Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления» в Кирове ученые, промышленники и чиновники из регионов заявили, что каждый грамм опасных отходов в стране должен быть утилизирован и вовлечен в хозяйственный оборот. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Системы управления опасными отходами в России нет, следовательно, за их образованием и движением практически никто не следит, сошлись во мнении участники форума. Рынок обращения с отходами эксперты назвали закрытым, пораженным коррупцией и криминалом.

«Предприятия в своей отчетности занижают количество, объем и образование опасных отходов. Последние передаются лицензированным фирмам по цепочке, а потом случайно появляются в тайге, в полях и в лесах. Или на полигонах, которые построены 50-60 лет назад без гидроизоляции, имеют вокруг себя постоянно расширяющийся ареал загрязнений», — констатировал член рабочей группы комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды по обращению с отходами, председатель Союза экологов Республики Башкортостан Александр Веселов.

Как отметил первый замгендиректора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, в ближайшие годы страна должна перейти от экономики потребления к экономике ресурсосбережения.

«У нас уже нет права оставлять будущим поколениям эти горы отходов, эти свалки мусора. У нас нет права составлять окружающую среду в таком состоянии. Но для этого нужны технологии. На данном этапе мы опираемся на зарубежные технологии — мы вынуждены это делать. Но нам очень важно развивать отечественные технологии, отечественную науку в этом направлении», — сказал он.

С мнением федерального оператора по обращению с отходами I-II классов опасности солидарна министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

«Мне кажется, этот принцип должен быть красной нитью в процессе действия и управленческих решений органов власти, и в теме сегодняшнего обсуждения — приоритет переработки, обезвреживания отходов над размещением, вовлечением их в хозяйственный оборот», — констатировала она.

Непригодные агрохимикаты, отходы производства, ремонта автомобилей: в России нужно обезвреживать, утилизировать и перерабатывать порядка 400 тысяч тонн опасных отходов в год. С этим справится сеть экологических технопарков, уверены в Росатоме. Так, через три года в стенах бывшего завода по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в Кировской области планируют запустить уникальный производственно-технический комплекс.

«Мы ждем реализации определенных социальных инициатив от инвестора в лице РосРАО, которая заходит на территорию региона, — рассказал корреспонденту ФАН зампредседателя Заксобрания Кировской области Роман Титов. — Надеюсь, мы увидим не просто объект, но и социальную инфраструктуру, и те блага, которые жители Кировской области смогут получить от этого объекта».

Помимо «Марадыковского», в стране перепрофилируют еще три подобных предприятия — «Горный» в Саратовской области, «Щучка» в Курганской области и «Камбарка» в Удмуртии. Проект стоит 20,468 миллиарда рублей, из которых 9,824 миллиарда — средства федерального бюджета, остальное — предприятий.

«Такой завод нужен для России, он нужен и для Удмуртии», — уверен зампредседателя комиссии Общественной палаты республики по экологии, ЖКХ и развитию территорий Сергей Пермяков.

Современное химическое производство по утилизации опасных отходов даст толчок для роста Камбарки, считает он.

«Оно позволит возродить инфраструктуру, которая в городе была утеряна в связи с закрытием завода. Очистные сооружения, дороги, будут, возможно, отремонтированы, — надеется чиновник. — Кроме того, это 280 рабочих мест. В Камбарке живет 10 тысяч человек: если из них четверть будет трудоустроена на заводе, я считаю, это хорошо».

Согласно ФЗ №225 от 26 июля 2019 года, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами должны передавать отходы первого и второго класса опасности федеральному оператору. Разногласия по федеральной и территориальной схемам планируется регулировать с помощью отдельных нормативных актов правительства РФ, отметили в РосРАО.

Эффективный процесс утилизации должны обеспечить лучшие европейские и российские технологии. Росатом уже заручился поддержкой ученых умов из Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева. Так, гальванические растворы и сточные воды от промышленных заводов пойдут на развитие отечественной микроэлектроники. Их обработают химическими реагентами, удалят воду, превратят в безопасные соли — полезные компоненты, которые возвращаются в хозяйственный оборот.

«Контролируется четыре основных параметра — содержание тонкодисперсной фракции, органических остатков, тяжелых металлов, растворимых компонентов. По каждому из них есть свои предельно допустимые уровни. Это определяет их дальнейшее использование. Если на входном контроле отклонение хотя бы по одному уровню, мы обрабатываем эти отходы дальше и добиваемся того, чтобы вторичные сырьевые компоненты шли к потребителям абсолютно безопасными», — объяснил доцент кафедры химии и технологий Дмитрий Лемешев.

Контролировать движение отходов будут с помощью системы ГЛОНАСС в рамках Государственной информационной системы. На основе ее данных РосРАО сформирует в 2020 году федеральную схему обращения с отходами I-II классов опасности.

«Если вы покупаете на предприятии тысячу ртутных ламп, чтобы осветить свои рабочие места, а потом говорите, что никуда их не сдаете, то мы вам не поверим. Мы вас будем штрафовать, и вам будет выгодно участвовать в этой программе. Вы будете сдавать эти отходы, мы будем безопасно их перерабатывать с получением товарных продуктов», — заявил корреспонденту ФАН руководитель проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» ФГУП «РосРАО» Кирилл Шелученко.

Владельцев предприятий и региональные власти обяжут отчитываться обо всех выбросах в окружающую среду. Контролировать работу системы мониторинга будут Росприроднадзор и Росгидромет.

«Сейчас мы работаем над созданием территориальных систем наблюдения как интегрированных систем. В результате этой интегрированной системы наблюдения у нас в фонд данных идут результаты наблюдений за состоянием загрязнений атмосферного воздуха, почвы, водных объектов, результаты оценки и прогнозы состояния этих объектов», — сообщил корреспонденту ФАН, директор института проблем мониторинга ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета Владимир Булгаков.

Такая система будет создана в 12 городах с наиболее высоким индексом загрязнения воздуха. Самые первые должны установить в следующем году в Челябинской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Как контролировать, что предприятие соблюдает экологические требования? За счет введения автоматических средств измерения на самих выбросах, на трубах, — заявил замгендиректора ФГБУ «НПО «Тайфун». — Эти автоматические средства измерения дают информацию, которая поступает, как мы хотим, в территориальные системы наблюдения».

Экологический надзор должен быть жестким, заявили участники форума. Это зависит и от качества работы правоохранительных органов, которое эксперты назвали недопустимо низким.

«ФСБ у нас экологической безопасностью практически не занимается, сотрудникам нужно специализироваться на вопросах экологической безопасности. В МВД и СК у нас нет ни следователей, ни оперативников, которые владеют формами и методами работы экологического характера. Они не знают экологического законодательства», — рассказал в интервью корреспонденту ФАН Александр Веселов.

По словам руководителя СРО «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов», общественникам удалось усилить природоохранный блок Генеральной прокуратуры РФ экологическим отделом, но этого мало.

«Мы сейчас ставим вопрос о создании главка природоохранной прокуратуры в генеральной. Нам нужны поправки в закон о полиции, чтобы у нас появилась экологическая полиция, наконец-то!» — заявил юрист-эколог.

Роман Титов счел такую инициативу крайней мерой.

«У нас есть Росприроднадзор, региональные экологические органы, у которых есть административные полномочия работать в этих сферах. Если они не дорабатывают — это не значит, что надо создавать некую новую структуру. Нужно заставить работать существующую», — считает зампредседателя Заксобрания Кировской области.

Член рабочей группы по реформе управления отходами комитета по экологии Госдумы РФ задался вопросом о том, кто будет заниматься отходами III и IV классов опасности, которые, по его нению, «выпадают из системы». Максим Корольков заверил, что контроль за всеми видами отходов в стране будет обеспечен в полной мере.

«Мы не видим в этом никакой проблемы. Мы такую задачу видели при формировании закона. Там эти вопросы предусмотрели и сейчас реализуем, — сказал он в интервью корреспонденту ФАН. — ТКО образуются у населения, а отходы I и II классов опасности в 99% случаев образуются у промышленных предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Тот 1%, который образуется у населения, по нему понятен порядок взаимодействия с региональным оператором. Там есть еще вопросы, которые нужно урегулировать, но в целом нет необходимости смешивать эти две системы, разные как по подходам, так и по субъектам образования отходов».

За рубежом мощность среднего завода по переработке опасных отходов начинается от 100 тысяч тонн в год, говорят в РосРАО. На «Марадыковском» пока планируют достигнуть 50 тонн. По мере развития новой отрасли в стране должны появиться и другие площадки. Всего в сеть экологических технопарков для обращения с отходами I-II классов опасности войдут семь объектов. Три предприятия них начнут возводить с нуля в 2021 году. На это выделено 15,351 миллиарда рублей. Половина из них — федеральные деньги.

«Мы надеемся, что и другие регионы — не только там, где создаются такие предприятия, но и на остальной территории страны — будут включаться в эту тематику, обсуждать вопросы утилизации, рециклинга отходов, чтобы мы эту проблему решали на государственном уровне», — отметил первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО».

Напомним, в сентябре 2019 года в России вступил в силу закон о создании единой государственной системы обращения с опасными отходами. В ноябре распоряжением правительства Российской Федерации федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов стало ФГУП «РосРАО». Реализация федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» нацпроекта «Экология» была возложена на госкорпорацию Росатом.