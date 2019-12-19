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Путин заявил, что Россия не будет рассеивать средства резервных фондов

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Путин заявил, что Россия не будет рассеивать средства резервных фондов

Москва, 19 декабря. Россия не будет рассеивать средства резервных фондов, это подушка безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас ФНБ вырос — в 2 раза. Тратить или не тратить? 20% из этого фонда, они так или иначе уже находятся в экономике, в том числе через ВЭБ. Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты, например ЦКАД в Москве. Осуществляются закупки подвижного состава РЖД, — перечислил глава государства.

Помимо этого, деньги направлены и на расшивку БАМа и Транссиба, нужно обеспечить и развитие восточного полигона. 

«У нас было принято решение, в соответствии с которым мы заморозили траты из резервного фонда до того момента, когда он достигнет 7% ВВП. В принципе, сейчас эти средства накоплены. Техника заключается в том, что на счета эти деньги придут в середине следующего года. Я хочу обратить внимание, что у таких фондов есть другая задача — обеспечить стабильность национальной валюты», — добавил он.

Президент подчеркнул, что власти РФ не боятся инфляции, но «нужно ее таргетировать и уменьшать».

«Инфляция — это повышение цен, мы этого не хотим, это одно из фундаментальных макроэкономических условий роста», — напомнил российский лидер.

Путин также указал на то, что сейчас Россия — один из лидеров среди формирующихся рынков, по поводу состояния финансовой и бюджетной системы.

«У нас сейчас 3,25% инфляции. Это очень хороший для нас показатель. В начале года может быть 3%», — добавил он.

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