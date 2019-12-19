Китайские ученые работают над созданием искусственного Солнца

Пекин, 19 декабря. Ученые в Китае работают над созданием искусственного Солнца. Запустить объект планируется на основе ядерного синтеза.

После запуска устройства, оно будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в центре крупнейшей звезды.

Специалисты уверены, что целенаправленное управление термоядерными реакциями, подобным тем, которые питают Солнце, позволит использовать новый экологически чистый и возобновляемый источник энергии.

Работы проводятся в рамках национального экспериментального проекта, разрабатываемому объекту дали имя HL-2M Tokamak. Его строительство планируется завершить к концу текущего года.

Устройство сможет вырабатывать температуру до 200 градусов по Цельсию, что в 13 раз больше, чем в центре Солнца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о первом поселении в Африке, которое полностью обеспечивается солнечной энергией. Им стала деревня Мджахди, расположенная на атлантическом побережье Марокко.

«Газета.ру» рассказывала о строительстве современных «умных» остановок в российских городах. Так, в Челябинске была обустроена «умная» остановка с солнечной электростанцией, обогреваемой лавочкой. Кроме того, объект оборудован сенсорным дисплеем в 42 дюйма с навигацией по городу. Сейчас в городе установлено три таких павильона, но планируется увеличение их количества.