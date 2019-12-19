ВОЗ отмечает снижение числа курящих мужчин

Москва, 18 декабря. Суровые меры в отношении табачной индустрии повлекли за собой снижение числа курящих мужчин. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Организация на протяжении длительного периода отмечала неуклонный рост числа курящих мужчин.

«Сейчас впервые мы видим снижение потребления табака мужчинами, обусловленное жесткими мерами правительств в отношении табачной индустрии», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По опубликованным данным ВОЗ, в 2018 году в мире насчитывалось на 60 миллионов меньше потребителей табака, чем в 2000 году. Однако благоприятный спад произошел благодаря снижению числа курящих женщин. Организация прогнозирует снижение числа курящих среди мужчин на 5 миллионов к 2025 году.

Кроме того, в 2020 году прогнозируется суммарное уменьшение курящих обоих полов на 10 миллионов человек, по сравнению с 2018 годом. К 2025 году этот показатель сократится еще на 27 миллионов.

В организации отметили, что 8 миллионов человек ежегодно становятся жертвами табакокурения. В их число входит порядка 1,2 миллиона некурящих людей, которые вынуждены вдыхать табачный дым не по своей воле.

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